Bloomberg: в сентябре Россия поставила своей армии в Украине и рядом с ее границами больше топлива, чем в начале вторжения

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Россия увеличила поставки топлива своим вооруженным силам, находящимся в Украине или на соседних территориях, до максимума за все время войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные железнодорожных перевозок.

Согласно подсчетам издания, объемы российских поставок бензина, дизельного топлива и авиакеросина в сентябре достигли почти 220 тысяч тонн — это больше, чем Россия поставила в марте. Тогда российские военные получили около 200 тысяч тонн топлива, после чего объемы снижались каждый месяц вплоть до августа, когда объем поставок составил чуть более 172 тысяч тонн.

По данным издания, рост поставок напрямую связан с объявленной в России мобилизацией и успехами украинской армии на поле боя.

Bloomberg также обращает внимание, что реальные объемы поставок могут быть еще больше, поскольку в расчетах не учитываются трубопроводы, где данные о поставках не разделяются на военные и гражданские.

После начала вторжения в Украину российская армия столкнулась с серьезными логистическими проблемами, которые, в частности, привели к тому, что военные были вынуждены бросать технику, поскольку не могли найти к ней топливо. По данным аналитического проекта Oryx, вооруженные силы Украины за время войны захватили больше тысячи единиц российской военной техники, часть из которой была оставлена из-за нехватки горючего.

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