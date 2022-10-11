Baza: в Джанкое 11-летнюю девочку ранило случайным выстрелом из танка

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Взрыв в Джанкое на севере аннексированного Крыма, в результате которого пострадал ребенок, произошел из-за случайного выстрела танка, утверждает Baza.

По сведениям телеграм-канала, танк 10 октября находился на ремонтных работах в селе Новостепное. После непроизвольного выстрела танковый снаряд пролетел восемь километров и попал в стену частного дома на улице Садовой в Джанкое. В этот момент в доме находилась 11-летняя девочка, которая в результате получила рваную рану предплечья. Ее госпитализировали.

Накануне СМИ высказывали предположения, что причиной взрыва в Джанкое могла стать упавшая ракета или сбитый беспилотник. Очевидцы рассказали изданию «Ґрати», что сначала слышали сильный взрыв, а потом приглушенный хлопок: «Так обычно срабатывает ПВО».

Официально российские военные информацию о взрыве не комментировали.

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