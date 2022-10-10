В Джанкое в Крыму произошел взрыв. Пострадал ребенок

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В городе Джанкой на севере аннексированного Крыма произошел взрыв, сообщает телеграм-канал «Вести. Крым», ссылаясь на слова местных жителей.

В небе над Джанкоем взорвалась ракета, утверждает Mash. По другой информации, которую приводят «Вести» и Daily Storm, в Джанкое сбили беспилотник. Официально эта информация не подтверждена.

Mash и Baza утверждают, что из-за взрыва пострадала 11-летняя девочка (по данным Shot, ей 10 лет). Взрывной волной вынесло стекла в доме в районе улицы Садовой, также рухнули стены. Осколками ребенка ранило в плечо. Пострадавшую госпитализировали.

По предварительной информации, повреждения получили не менее двух домов.

10 октября вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по городам Украины. В Минобороны РФ говорили, что поразили объекты военного управления, связи и энергетики. При этом, по данным украинских властей, под обстрел также попали жилые дома, школы, парки и остановки общественного транспорта.

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