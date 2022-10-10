Житель Москвы подал в суд на ФСБ из-за запрета на выезд из страны

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Мещанский районный суд зарегистрировал исковое заявление жителя Москвы к пограничному управлению ФСБ по Северной Осетии из-за запрета на выезд из страны. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, уведомление о запрете на выезд истец получил 25 сентября на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на российско-грузинской границе. Пограничники рекомендовали мужчине обратиться за разъяснениями в военный комиссариат по месту постановки на воинский учет, пишет «Холод».

Вместо этого он обратился в районный суд. Позже военный комиссар заявил адвокату Анне Кинчевской, которая представляет интересы истца, что военкомат не составлял списков для запрета выезда и ничего в пограничную службу не передавал.

9 октября мужчина улетел в Турцию из сочинского аэропорта. «Исковое заявление продолжает рассматриваться в суде», — написал Чиков.

Вскоре после начала мобилизации в СМИ начали писать, что военкоматы составляют списки россиян, подлежащих отправке в армию. Информацию о существовании таких списков подтвердили в тюменском аэропорту Рощино, заявив, что для пересечения границы попавшим в список необходимо письменное разрешение от военкомата. В московском аэропорту Внуково также подтвердили, что подлежащих мобилизации россиян не выпускают из страны.

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Куда можно уехать

Куда бежать из России прямо сейчас. Список стран Если есть только паспорт гражданина РФ — или если есть загран, но в нем нет виз