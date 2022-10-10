«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены». Минобороны РФ отчиталось о ракетных ударах по Украине

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Минобороны РФ объявило об успешном ракетном ударе по территории Украины и поражении всех назначенных целей.

«Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявил на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что утренний обстрел украинских городов стал ответом на взрыв фуры на Крымском мосту 8 октября, который, по его утверждению, организовали украинские спецслужбы.

В Генштабе украинских войск заявляли, что 10 октября российские войска выпустили по городам Украине более 80 ракет и половину из них сбили системы ПВО. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрелов погибли девять мирных жителей и еще 36 получили ранения.

Что произошло утром 10 октября

По всей Украине — массированные обстрелы и воздушная тревога Это ответ России на удар по Крымскому мосту

Что произошло утром 10 октября

По всей Украине — массированные обстрелы и воздушная тревога Это ответ России на удар по Крымскому мосту