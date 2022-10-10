Сеть «Иль де Ботэ» возобновит работу в России на месте магазинов Sephora

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Российская сеть парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» с 10 октября возобновляет работу своих магазинов на месте торговых точек бренда Sephora. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к обеим компаниям, и представителя «Иль де Ботэ».

В сети рассказали изданию, что флагманский магазин Sephora в московском торговом центре «Авиапарк» уже сменил вывеску, ребрендинг остальных точек завершится до января 2023 года.

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Sephora — сеть магазинов, принадлежащая французскому конгломерату люксовых товаров LVMH. В 35 странах мира у сети более 2600 точек продаж, где представлены более 200 брендов косметики и парфюмерии.

В 2008 году Sephora купила 45-процентную долю в российской сети «Иль де Ботэ». В 2016-м Sephora получила полный контроль над компанией, а 2020-м объявила, что торговые точки «Иль де Ботэ» будут работать под брендом Sephora.

После вторжения России в Украину Sephora заявила об остановке онлайн- и оффлайн-продаж в России. В июле стало известно, что сеть продаст все свои магазины в России местному генеральному директору.

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