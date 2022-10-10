«Это вновь показало крайнюю жестокость развязанной Путиным войны». Байден осудил новые удары по Украине

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США решительно осудили ракетные удары, которые 10 октября российские войска нанесли по городам Украины. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, его слова приводятся на сайте Белого дома.

«В результате этих ударов погибли и получили ранения гражданские лица и были уничтожены объекты, не имеющие военного назначения. Это вновь показало крайнюю жестокость развязанной Путиным незаконной войны против украинского народа», — заявил Байден. Он выразил соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелал выздоровления пострадавшим.

«Эти нападения только еще больше укрепляют нашу решимость поддерживать народ Украины до тех пор, пока это потребуется», — добавил Байден.

10 октября российские военные, как заявили в Минобороны РФ, нанесли удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. При этом под обстрел также, например, попали жилые дома и парки. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обстрелы по украинским городам стали «ответом на подрыв Крымского моста».

Россия выпустила десятки ракет по украинским городам Meduza

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