Больше 1300 городов и сел Украины остаются без электричества после крупнейшей воздушной атаки России

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По меньшей мере 1307 населенных пунктов Украины к 21:00 10 октября оставались обесточены из-за ракетных ударов, произошедших утром, сообщила Государственная служба Украины по ЧС.

Электроснабжение нарушено в следующих регионах: Сумская (766 населенных пунктов), Львовская (353), Тернопольская (169), Киевская (13) и Хмельницкая (6) области.

По последним данным ГСЧС Украины, из-за обстрелов 10 октября погибли 14 человек, пострадали еще 97 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска за день выпустили 84 ракеты по украинским городам, из которых 43 сбили системы ПВО. Кроме того, за день Украину атаковали 24 беспилотника, 13 из них сбили. В Минобороны РФ говорили, что атаковали объекты обороны, энергетики и связи, но под обстрел попали и гражданские объекты. Reuters отмечает, что это крупнейшая воздушная атака России с начала войны.

Из-за обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры Украина решила с 11 октября приостановить экспорт электроэнергии в Евросоюз, чтобы стабилизировать свою энергосистему.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.

Президент России Владимир Путин назвал обстрел городов Украины ответом на взрыв, произошедший 8 октября на Крымском мосту. При этом украинская военная разведка утверждает, что Россия готовила массированный ракетный удар еще 2-3 октября.

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Подкаст «Что случилось» — о том, как взрыв на Крымском мосту и ответный яростный обстрел украинских городов повлияют на ход войны

Все эпизоды Как взрыв на Крымском мосту и ответный яростный обстрел украинских городов повлияют на ход войны? Обсуждаем с Кириллом Михайловым из CIT 00:00 41:37