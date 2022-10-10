Украина из-за обстрелов приостановит экспорт электроэнергии в Евросоюз
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Министерство энергетики Украины объявило, что c 11 октября прекратит экспорт электроэнергии из-за того, что энергетические объекты подверглись обстрелам со стороны России.
«Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы», — заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Украина поставляла электроэнергию в Евросоюз, а по отдельным веткам — в Польшу и Молдову. В Минэнергетики связали новые удары с тем, что Россия стремится помешать поставкам в Европу.
Ранее из-за ударов по украинским городам утром 10 октября власти Украины призвали жителей ограничить использование электроэнергии в пиковые часы вечером, с 17 до 22 часов. В Киеве и Киевской области стали применять «веерные отключения», для части пользователей подачу электроэнергии ограничили.