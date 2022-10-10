Власти Украины ввели ограничения на использование электричества из-за обстрелов

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Компания «Укрэнерго» решила ограничить подачу электроэнергии для некоторых промышленных предприятий и граждан в Киеве и Киевской области «для сохранения целостности энергетической системы», сообщает ДТЭК Киевские электросети.

«Для сбалансирования энергосистемы страны, ожидается, что продолжительность отключений будет около двух часов», — сообщили в компании. Там отметили, что больницы, метро, экстренные службы и другие важные объекты будут обеспечены электричеством в полном объеме.

Ранее в Киеве и области после российских обстрелов стали применять графики аварийного отключения электроснабжения, то есть «веерные отключения», сообщил глава Киева Виталий Кличко.

10 октября Вооруженные силы России выпустили десятки ракет по украинским городам. В частности, под обстрел попали объекты энергетической инфраструктуры Киева и области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев ограничить использование электроэнергии вечером 10 октября, с 17 до 22 часов. «Важно уменьшить потребление электроэнергии… Это облегчит нагрузку на нашу энергосистему и снизит потребность в аварийных отключениях», — заявил Зеленский. Ранее с таким призывом выступили в офисе президента Украины, а «Укрэнерго» призвало ограничить потребление непосредственно жителей Киева.

«Это будет один из самых сложных вечеров для украинской энергетики», — заявил председатель энергетического комитета Верховной Рады Украины. По его словам, в некоторых регионах Украины временно нет электроэнергии, а в ряде других ввели «веерные отключения».

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