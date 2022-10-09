На севере Германии на три часа встали поезда. В диверсии, по данным Der Tagesspiegel, заподозрили Россию

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Правоохранительные органы Германии подозревают, что Россия может быть причастна к масштабному сбою в работе железных дорог, затронувшему северные регионы страны. Об этом сообщила берлинская газета Der Tagesspiegel, ссылаясь на источники.

Утром 8 октября в Германии преднамеренно перерезали в двух местах кабели связи, необходимые для железнодорожного движения, из-за чего компания Deutsche Bahn на более чем три часа остановила движение на севере страны. Из-за сбоя не ездили поезда, следующие через федеральные земли Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн, города Бремен и Гамбург. Сбой нарушил международное железнодорожное сообщение с Данией и Нидерландами, пишет Reuters. На крупных вокзалах, в том числе в Берлине и Ганновере, возникли очереди.

Кабели, жизненно важные для железнодорожной сети, перерезали около 6:40 утра в двух местах, расположенных на расстоянии более чем 500 километров друг от друга, — в городах Берлин и Херне в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Около 11 утра Deutsche Bahn сообщил, что движение восстановлено, но предупредил, что в течение дня возможны задержки и отмены поездов.

Власти Германии считают, что кабели перерезали в результате диверсии. Источник Reuters в сфере безопасности сообщил, что причин может быть множество: от кражи кабеля, что случается довольно часто, до целенаправленной атаки. Der Tagesspiegel отмечает, что среди других возможных подозреваемых — левые экстремисты, которые ранее уже перерезали кабели немецких железных дорог.

Немецкий таблоид Bild утверждает, что Федеральное ведомство уголовной полиции Германии расценивает случившееся как диверсию под контролем государства. Депутат Партии зеленых Антон Хофрейтер первым среди немецких политиков заявил, что за сбоем в движении поездов могла стоять Россия.

Это вторая крупная диверсия с конца сентября, которая напрямую затрагивает Германию. В ночь на 26 сентября в Балтийском море возле датского острова Борнхольм произошли утечки на трех нитях газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Участники расследования заявили, что газопроводы взорвали. Предполагается, что для диверсии использовали водолазов или подводную лодку. По неофициальным данным, в произошедшем подозревают как Украину, так и Россию. Удастся ли восстановить «Северный поток», неизвестно.

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