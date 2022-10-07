В Восточном военном округе сменили командующего. Четыре дня назад стало известно о назначении нового командующего Западным военным округом

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Генерал Рустам Мурадов назначен командующим Восточным военным округом. Об этом сообщили издания РБК и RTVI со ссылкой на данные ЕГРЮЛ и СПАРК. Позже информацию о назначении Мурадова подтвердил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Считаю это решение верным. Рустам Усманович всегда был лидером, который вел за собой других… Уверен, эти его качества, а еще военное образование и боевой опыт, полученный в самых „горячих“ точках — в Чечне и Сирии, — помогут блестяще справиться с боевыми задачами», — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Глава Дагестана также пожелал Мурадову «военной удачи». Он не сомневается в том, что под его командованием «будут боевые успехи».

При этом, как отмечает РБК, на сайте Минобороны РФ командующим Восточного военного округа до сих пор назван Александр Чайко, занимающий эту должность с ноября 2021 года.

В июле военное министерство РФ сообщало, что Мурадов командует российским войсками группировки «Восток» в Донбассе. С чем связано новое назначение генерала, не уточняется.

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В состав Восточного военного округа входят четыре войсковых объединения — Дальневосточный военный округ, Тихоокеанский флот, восточная часть Сибирского военного округа, а также командование ВВС и ПВО. Штаб округа расположен в Хабаровске.

3 октября СМИ сообщили о смене командующего Западным военным округом. Вместо генерал-полковника Александра Журавлева, по данным ЕГРЮЛ, командующим стал генерал-майор Роман Бердников, который ранее командовал группировкой России в Сирии.

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