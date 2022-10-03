В Западном военном округе Вооруженных сил России сменили командующего

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В Западном военном округе Вооруженных сил РФ сменился командующий. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник и данные ЕГРЮЛ.

Вместо генерал-полковника Александра Журавлева командующим стал генерал-майор Роман Бердников. При этом, отмечает РБК, на сайте Минобороны Журавлев до сих пор указан как командующий округом.

Бердников — выпускник Киевского суворовского училища 1991 года. С 2021 года он командовал группировкой России в Сирии.

Журавлев возглавлял ЗВО с 2018 года, в том же году он получил звание Героя России. Как обращает внимание «Фонтанка», в последний раз в публичном пространстве он появлялся в мае 2022 года, когда Минобороны сообщало о вручении наград «военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции».

Западный военный округ предназначен для защиты западной части страны. Его территория включает в себя в том числе граничащие с Украиной Брянскую, Белгородскую, Курскую и Воронежскую области.

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