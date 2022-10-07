Украина объявила Курилы территорией Японии, оккупированной Россией

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Президент Владимир Зеленский подписал указ, в котором назвал территориями Японии, «которые продолжают находиться под оккупацией РФ».

«Украина подтверждает свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее , которые продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации», — сказано в документе.

Зеленский поручил правительству Украины в своей работе исходить «из позиции, что… Северные территории являются неотъемлемой частью суверенной территории Японии».

В видеообращении 7 октября Владимир Зеленский назвал принятое решение «справедливым, юридически безупречным, историческим». Президент Украины призвал другие страны мира принять такие же решения.

Советский Союз присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть острова Шикотан и Хабомаи, когда стороны заключат мирный договор. В последующие годы власти Японии настаивали на возвращении всех островов, и договор так и не подписали. В марте 2022 года Россия прекратила переговоры с Японией о мирном договоре. В апреле МИД Японии впервые с 2003 года назвал Курильские острова «незаконно оккупированной» территорией.

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