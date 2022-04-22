Япония впервые за 19 лет назвала Курилы «незаконно оккупированными»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Министерство иностранных дел Японии в своей впервые с 2003 года назвало «незаконно оккупированной» территорией. Об этом сообщают Kyodo и NHK со ссылкой на документ, представленный 22 апреля на заседании кабинета министров страны.

В обновленную версию книги также включили формулировку о том, что острова — это «неотъемлемая часть Японии». Как отмечает Kyodo, такое описание отсутствовало в документе с 2011 года.

Кроме того, японский МИД осудил российское вторжение в Украину, назвав его «насилием, подрывающем основы международного порядка не только в Европе, но и в Азии». В документе отмечается, что на фоне войны в Украине Токио не в состоянии оценить перспективы переговоров с Москвой по островам и мирному договору.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Советский Союз присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора.

В последующие годы японские власти были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не подписан. Власти РФ заявляли о готовности вести переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года, но подчеркивали, что суверенитет России над Южными Курилами не может быть предметом для обсуждения.

После того как Япония присоединилась к санкциям Запада, введенным в ответ на российское вторжение в Украину, Москва отказалась от переговоров с Токио по мирному договору. Кроме того, Россия отменила безвизовые поездки японцев на Курилы и вышла из диалога по хозяйственной деятельности на островах, а также внесла Японию в список «недружественных» стран.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь