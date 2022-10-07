Суд изъял в пользу государства офис «Мемориала» в Москве
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Тверской районный суд Москвы признал недействительной сделку, по которой «Международный Мемориал» пожертвовал свой офис на Каретном Ряду в Москве Научно-исследовательскому и просветительскому центру (НИПЦ) «Мемориал».
Суд по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства нежилое здание, расположенное по адресу Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2, сообщает «Интерфакс». «Это значит, что в скором времени мы лишимся дома на Каретном ряду», — прокомментировали в «Мемориале» решение суда.
Ранее в «Мемориале» говорили, что расценивают требование прокуратуры как попытку рейдерского захвата здания по политическим мотивам.
В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать «Международный Мемориал», а Мосгорсуд — правозащитный «Мемориал». Обе организации не смогли оспорить судебные решения.