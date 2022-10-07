Разработчик игр Playrix решил уйти из России и Беларуси

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Компания Playrix, разработчик игр Gardenscapes, Homescapes и Township, решила уйти с рынков России и Беларуси. Об этом сообщает украинский сайт Ain.ua со ссылкой на письмо основателей компании братьев Игоря Бухмана и Дмитрия Бухмана.

«С начала войны в Украине в компании произошло много изменений: мы больше не ведем коммерческой деятельности в России и Беларуси, мы открыли офисы в других странах и начали релокацию сотрудников. Сейчас начался новый виток эскалации», — говорится в письме.

По данным Forbes, штат компании в России составляет около полутора тысяч человек.

Братья Бухманы основали Playrix в Вологде в 2004 году. В 2021-м компания вошла в тройку издателей мобильных игр с самыми высокими доходами в мире. Совокупная аудитория игр компании составляет около 180 миллионов пользователей в месяц.

В 2016 году братья Бухманы переехали в Израиль, а в 2020-м — в Великобританию. В апреле 2022 года они попросили издание Forbes больше не называть их российскими бизнесменами.

Что такое Playrix

«В России наши игры в топе. Но бренд не знает почти никто» Два брата из Вологды сделали компанию Playrix и попали в список миллиардеров Bloomberg. Мы взяли у них первое большое интервью

Что такое Playrix

«В России наши игры в топе. Но бренд не знает почти никто» Два брата из Вологды сделали компанию Playrix и попали в список миллиардеров Bloomberg. Мы взяли у них первое большое интервью