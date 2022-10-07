«Евровидение-2023» (которое перенесли из Украины из-за войны) пройдет в Ливерпуле

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Финал песенного конкурса «Евровидение» пройдет 13 мая 2023 года в Ливерпуле, сообщил телеведущий и актер Грэм Нортон во время церемонии, которую транслировал телеканал «Би-би-си».

В список претендентов на право проведения конкурса первоначально вошли семь городов Великобритании (Лондон в их число не попал). В конце сентября финалистами-претендентами стали Ливерпуль и Глазго.

Первоначально «Евровидение-2023» должно было пройти в Украине, поскольку в 2022 году конкурс выиграла украинская группа Kalush Orchestra. В июне Европейский вещательный союз объявил, что из-за военных действий конкурс нельзя проводить ни в одном из украинских городов. Право проведения «Евровидения» передали Великобритании, чей представитель в этом году занял на конкурсе второе место.