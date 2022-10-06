Алексей Учитель покинул оскаровский комитет после отказа российской Киноакадемии выдвигать фильм на «Оскар»

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Режиссер Алексей Учитель вышел из оскаровского комитета после того, как российская Киноакадемия отказалась выдвигать в 2022 году фильм на американскую премию «Оскар». Об этом Учитель сообщил ТАСС.

«Странно, что президиум Киноакадемии так и не откликнулся на мою просьбу собраться всем вместе и выработать общую позицию. Или хотя бы объяснить свое решение. Поэтому я вынужден тоже выйти из комитета», — сказал режиссер.

Ранее Учитель призвал срочно провести встречу кинематографистов с президиумом Киноакадемии, чтобы «немедленно исправить ситуацию».

26 сентября стало известно, что президиум Киноакадемии решил не номинировать российский фильм на «Оскар». Причины такого решения не объяснялись.

На следующий день Российский оскаровский комитет, непосредственно занимающийся выдвижением картин, покинули его глава Павел Чухрай и режиссер Николай Досталь. Вслед за ними из комитета вышли Андрей Звягинцев, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший и Вера Сторожева.

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Как сообщал ТАСС, мнения российский кинематографистов о необходимости выдвижения отечественного фильма на «Оскар» разделились. Члены Российского оскаровского комитета Алексей Учитель и Андрей Кончаловский считали, что Россия должна выдвинуть фильм, «несмотря на политическую обстановку». Председатель союза кинематографистов РФ Никита Михалков был убежден, что делать это бессмысленно.

В лонг-листе российских фильмов, из которых в 2022 году предлагали выбрать номинанта на «Оскар», было 122 картины. По итогам 2021 года Россия выдвинула на соискание американской премии драму «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, но фильм не попал в итоговый список номинантов.

В последние два раза фильмы из России входили в итоговые списки номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» по итогам 2014 и 2017 годов. Это были картины «Левиафан» и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Премии их не удостоили.

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