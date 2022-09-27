Павел Чухрай ушел с поста главы оскаровского комитета из-за отказа российской Киноакадемии выдвигать фильм на «Оскар»

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Глава Российского оскаровского комитета Павел Чухрай покинул свой пост из-за отказа Киноакадемии РФ выдвигать в 2022 году фильм на «Оскар». Об этом пишет ТАСС.

В своем письме членам комитета Чухрай назвал решение Киноакадемии «неправовым», заявил, что оно было принято «в одностороннем порядке» и «через голову оскаровской комиссии», а с членами организации «не только не советовались, даже не сочли нужным уведомить о таком решении».

«Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации», — говорится в письме Чухрая. Он также добавил, что вместе с ним комитет покидает режиссер Николай Досталь.

23 сентября ТАСС писал, что мнения российских кинематографистов о необходимости выдвижения фильма на «Оскар» разделились. Так, члены Российского оскаровского комитета Алексей Учитель и Андрей Кончаловский считали, что Россия должна выдвинуть фильм, «несмотря на политическую обстановку». Председатель союза кинематографистов РФ Никита Михалков был убежден, что делать это бессмысленно.

В лонг-листе российских фильмов, из которых предполагалось выбрать номинанта на «Оскар», было 122 картины.

По итогам 2021 года Россия выдвигала на «Оскар» картину «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. Фильм не попал в итоговый список номинантов.

В последний раз фильм из России входил в итоговый список номинантов на «Оскар», вручавшийся по итогам 2014 года. Этим фильмом был «Левиафан» Андрея Звягинцева; премию он не получил.