Андрей Звягинцев вышел из оскаровского комитета после отказа России выдвигать фильм на «Оскар»

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Режиссер Андрей Звягинцев покинул оскаровский комитет после того, как российская Киноакадемия объявила, что не станет выдвигать в 2022 году от страны фильм на соискание американской премии «Оскар». Об этом он сам рассказал «Медузе».

О решении президиума Киноакадемии не номинировать российский фильм на «Оскар» было объявлено 26 сентября. Чем оно мотивировано, не уточнялось.

На следующий день Российский оскаровский комитет, непосредственно занимающийся выдвижением картин, покинули его глава Павел Чухрай и режиссер Николай Досталь. ТАСС уточняет, что организацию покинули еще несколько кинорежиссеров, которые не озвучивают свои имена.

Чухрай заявил, что решение Киноакадемии «неправовое», было принято «в одностороннем порядке» и «через голову оскаровской комиссии», а с членами организации «не только не советовались, даже не сочли нужным уведомить о таком решении».

Режиссер Алексей Учитель, также участвующий в комитете, призвал срочно провести встречу кинематографистов с президиумом Киноакадемии, чтобы «немедленно исправить ситуацию».

«Мне пока не очень понятно, что происходит, — цитирует его ТАСС. — Всем членам комитета был разослан список фильмов, которые могут претендовать на выдвижение, обсуждались даты заседания. И вдруг это сообщение. Мне кажется, мягко говоря, поступили неэтично».

При этом Учитель считает, что Россия обязательно должна заявить отечественный фильм на «Оскар». «В сложившейся ситуации мы должны, наоборот, показывать, что российское кино существует, и мы должны выдвинуть картину, участвовать в этом. Мы можем российское кино увести куда-то в неизвестность», — сказал он.

В лонг-листе российских фильмов, из которых предполагалось выбрать номинанта на «Оскар» в 2022 году, было 122 картины. По итогам 2021 года Россия выдвигала на «Оскар» картину «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. Фильм не попал в итоговый список номинантов.

В последние два раза фильмы из России входили в итоговые списки номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» по итогам 2014 и 2017 годов. Это были картины «Левиафан» и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Премию они не получили.

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