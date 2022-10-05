«Политика не должна влиять на спорт». Международная ассоциация бокса допустила спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям

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Совет директоров Международной ассоциации бокса ( ) проголосовал за отмену запрета допуска боксеров из России и Беларуси к соревнованиям под эгидой IBA. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

По решению совета директоров, российские и белорусские спортсмены смогут выступать на соревнованиях IBA под флагами своих стран. Также на соревнованиях смогут присутствовать представители сборных.

«IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия», — говорится в сообщении IBA.

В ассоциации отметили, что должны оставаться политически нейтральными и независимыми, а также призвали к миру.

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После российского вторжения в Украину Международный олимпийский комитет призвал спортивные организации по всему миру отказаться от проведения мероприятий в РФ и Беларуси, не вывешивать их флаги, а также не разрешать выступать на международных соревнованиях российским и белорусским спортсменам и не приглашать на них официальных лиц этих стран. Большинство спортивных федераций и ассоциаций, в том числе IBA, последовали этим рекомендациям.

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