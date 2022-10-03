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Полиция Крыма начала проверку из-за публикации в сети видео, на котором победительница конкурса красоты «Миссис Крым — 2022» Ольга Валеева вместе с подругой исполняет песню «Червона калина», сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что эта композиция «считается гимном украинских националистических формирований, в том числе запрещенных в РФ».

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством», — заявили журналистам в МВД Крыма.

Сама Ольга Валеева заявила, что исполняла песню без злого умысла и не хотела что-либо пропагандировать. «Говорю как есть! Я знать не знала, что эта песня с чем-то связана и является какой-то запрещенной! И пели мы ее без всяких смыслов и подсмыслов и символов! Просто спели украинскую песню (мы так думали, что это просто песенка, которую знаем давно)», — написала она в .

«В Крыму никого не наказывают за нормальные украинские песни. Но! Никто не позволит здесь распевать националистические гимны!» — написал в свою очередь в телеграме советник главы Крыма Олег Крючков, комментируя появившееся видео.

Это уже не первый случай преследования жителей Крыма за исполнение украинских песен. В августе на полуострове на 10 суток арестовали диджея, который включил в баре поселка Щелкино клип на песню «Дикое поле» с изображениями в поддержку украинских военных. Диджея обвинили в демонстрации нацистской символики. Посетителя, заказавшего песню, оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии.

14 сентября в Бахчисарае суд привлек к ответственности шестерых организаторов и гостей свадьбы, где спели украинскую «Червону калину». Их также обвинили в пропаганде нацистской символики и «дискредитации» армии, назначив штрафы до 50 тысяч рублей и административные аресты от 5 до 15 суток.

15 сентября в Белогорске уволили преподавателя техникума, включившего в аудитории украинскую песню про беспилотники «Байрактар». Его также арестовали на 13 суток по административным делам о «дискредитации» российской армии и публичной демонстрации нацистской символики.

Песня «Червона калина» («Ой у лузі червона калина»), написанная в 1914 году, после российского вторжения в феврале 2022 года стала одним из символов Украины. 27 февраля ее исполнил лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, записавшийся в тероборону. Затем песню исполняли другие украинские артисты, а также группа Pink Floyd.