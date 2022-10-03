Хоккеиста Владислава Лукина оштрафовали на 2,2 миллиона рублей за взятку для уклонения от армии
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Суд Ленинского района Уфы приговорил хоккеиста Владислава Лукина к штрафу в размере 2,2 миллиона рублей по делу о даче взятки за уклонение от военной службы, сообщает ТАСС.
По данным следствия, Лукин перечислил посреднику 230 тысяч рублей за получение военного билета, однако в действительности посредник не передал эти деньги сотрудникам военкомата. Хоккеист признал свою вину. Обвинение просило для него штраф в размере трех миллионов рублей.
25-летний Лукин играет за клуб «Югра» из Ханты-Мансийска. Прежде он выступал за уфимский «Салават Юлаев».
Ранее в том же суде по делу о взятках за уклонение от военной службы были приговорены 25-летний хоккеист СКА Михаил Воробьев и 22-летний игрок «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов. Воробьеву назначили штраф в размере двух миллионов рублей, Сулейманова осудили на пять лет лишения свободы условно.
Посредником, предлагавшим хоккеистам оформить фиктивные военные билеты, был уфимский бизнесмен Фарит Самигуллин. Его задержали в апреле 2022 года