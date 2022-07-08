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Центральный нападающий СКА Михаил Воробьев Антон Новодережкин / ТАСС

Трех российских хоккеистов, воспитанников уфимского клуба «Салават Юлаев», обвинили в покупке военных билетов. Это 25-летний центральный нападающий СКА Михаил Воробьев, 25-летний нападающий «Адмирала» Владислав Лукин и 22-летний вратарь Анвар Сулейманов (в 2020–2021 годах выступал за «Металлург-Серов»).

Михаил Воробьев дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе «Салавата Юлаева» в 2015 году. В 2017 году начал играть за клуб «Филадельфия Флайерз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 2020–2021 годах снова выступал за уфимский клуб, затем перешел в СКА. Владислав Лукин выступал за «Салават Юлаев» в КХЛ с 2018 года, в конце 2021 года перешел в «Адмирал». Анвар Сулейманов в 2020–2021 годах выступал за «Металлург-Серов», до этого — за «Салават Юлаев» и связанные с ним клубы «Толпар» и «Торос».

С 29 июня по 1 июля в Ленинский районный суд Уфы поступили три уголовных дела, возбужденных в отношении хоккеистов по о даче взятки в крупном размере. С середины июня трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Их адвокаты это не комментировали. В «Салавате Юлаеве» сказали, что не знают о возбужденном деле, и подчеркнули, что Воробьев, Лукин и Сулейманов «на данный момент не являются игроками клуба».

РИА Новости без подробностей пишет, что всех троих подозревают в том, что они дали взятку «для получения отсрочки от армии». При этом источники газеты «Коммерсант-Уфа» утверждают, что, по версии следствия, спортсмены за взятку купили военные билеты. Для этого они передали деньги уфимскому бизнесмену , которого источники «Коммерсанта» называют «решалой», поскольку он «помогал» получить военные билеты уфимским спортсменам. Самигуллина связывают с «Салаватом Юлаевым»: спортивный телеграм-канал «Мутко против» писал, что компания его жены помогала оформлять документы для легионеров хоккейного клуба.

В апреле 2022 года сотрудники ФСБ задержали Самигуллина у спорткомплекса «Уфа-Арена» за посредничество при покупке военных билетов. Тогда Baza сообщила, что, по версии следствия, его услугами якобы воспользовались не менее восьми человек — футболисты из структур клуба «Уфа» и хоккеисты «Салавата Юлаева». В начале июля спортивный телеграм-канал «Мутко против» без ссылки на источник заявил, что по делу о покупке военных билетов проходит около 20 футболистов и хоккеистов, игравших в Уфе. В Следственном комитете официально сообщили лишь о двух эпизодах, с которыми СМИ связали Самигуллина: в 2019 году он пообещал двум студентам, чьи имена не раскрываются, помочь купить военные билеты за 170 и 175 тысяч рублей.

Фарита Самигуллина арестовали, а после двух месяцев в СИЗО отпустили под домашний арест. Ему предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве в составе организованной группы или в крупном размере. По информации Baza, следователи вышли на хоккеистов Михаила Воробьева, Владислава Лукина и Анвара Сулейманова после того, как изучили телефон Самигуллина — в нем сохранились переписки бизнесмена со спортсменами. По данным источника RT, дела игроков касаются эпизодов, произошедших в 2017–2018 годах.

С «решалой» из Уфы связывают и вратаря Ивана Федотова, которого забрали в армию

Baza и RT утверждают, что услугами Фарита Самигуллина как посредника якобы воспользовался и 25-летний вратарь хоккейной сборной России . В 2022 году Федотов, который последний год выступал за московский ЦСКА, подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». 1 июля Федотова задержали в Петербурге, заподозрив в уклонении от воинской обязанности. По данным «Матч-ТВ», сейчас спортсмен находится в воинской части в Северодвинске Архангельской области. Ожидается, что 6 августа он примет присягу.

По версии, которую приводят источники Baza, Иван Федотов решил купить военный билет, когда выступал за «Салават Юлаев», и ради этого перевел Самигуллину деньги со своей карты. Телеграм-канал Shot, связанный с Life, утверждает, что это произошло в 2017 году.

Адвокат хоккеиста Алексей Пономарев это отрицает: «Никакого военного билета он не приобретал. Никаких претензий со стороны следственных органов к нему нет». Адвокат отметил, что в 2017 году у Федотова действовала отсрочка от армии, а военного билета не было до отправки в армию.

Источник петербургской «Фонтанки» в башкирском СК сказал, что Федотов не фигурирует в деле Самигуллина: «Может, еще дополнительные эпизоды появятся, пока такой информации нет». RT также сообщает, что против Федотова не возбуждали дело.

У следствия есть вопросы к другим хоккеистам — например, игроку «Миннесоты» Кириллу Капризову

Телеграм-канал Shot также утверждает, что в 2017 году вместе с Иваном Федотовым военный билет купил тогдашний игрок «Салавата» , который сейчас выступает за клуб НХЛ «Миннесота Уайлд». По данным источника Shot, Капризова «разыскивают по делу о покупке военного билета». В базе розыска МВД его имя не упоминается. В конце июня Капризов приехал в Россию, о его задержании не сообщалось.

Отец хоккеиста Олег Капризов заявил «Спорт-Экспрессу», что у его сына нет военного билета: «Кирилл учится сейчас, он ученик». В беседе с Mash он добавил, что, когда Кирилл Капризов играл за «Салават», его документы из института в военкомат передавали через доверенное лицо — Фарита Самигуллина. 7 июля «Матч-ТВ» сообщил, что представители Капризова до конца недели передадут в уфимский военкомат обновленную справку о том, что спортсмен очно учится в РАНХиГС.

Shot также заявил, что у следствия возникли вопросы к 25-летнему нападающему московского ЦСКА , который, по данным издания, в 2017 году купил через Самигуллина военный билет за 37 тысяч рублей. Также о подозрениях в адрес Карнаухова без подробностей сообщил Mash.

По информации Shot, следствие считает, что Карнаухов, а также Федотов и Капризов через Самигуллина вышли на начальника отделения призыва военного комиссариата по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы Константина Воропаева. Издание утверждает, что Воропаева подозревают в получении взятки в крупном размере. Источники «Коммерсант-Уфа» сказали, что в отношении Воропаева действительно расследуют дело. В военном комиссариате Башкирии отказались от комментариев до конца следствия.

Источник RT в правоохранительных органах утверждает, что Федотов, Капризов и Карнаухов не являются фигурантами уголовного дела о покупке военных билетов. «Доследственных проверок по делам о приобретении военных билетов в отношении перечисленных хоккеистов не проводится», — сказал собеседник телеканала.

Что мы писали об этом раньше

Вратаря Ивана Федотова забрали в армию, когда он решил уехать в НХЛ. Другие хоккеисты молчат, Минспорта говорит о необходимости «жить по закону» Как развивалась история за последние сутки (в ней все еще очень много непонятного)

Что мы писали об этом раньше

Вратаря Ивана Федотова забрали в армию, когда он решил уехать в НХЛ. Другие хоккеисты молчат, Минспорта говорит о необходимости «жить по закону» Как развивалась история за последние сутки (в ней все еще очень много непонятного)