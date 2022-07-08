В телефоне «решалы» из Уфы, помогавшего купить военный билет, нашли переписку с хоккеистами Одного из них — вратаря сборной Ивана Федотова — уже забрали в армию, еще троих решили судить
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Трех российских хоккеистов, воспитанников уфимского клуба «Салават Юлаев», обвинили в покупке военных билетов. Это 25-летний центральный нападающий СКА Михаил Воробьев, 25-летний нападающий «Адмирала» Владислав Лукин и 22-летний вратарь Анвар Сулейманов (в 2020–2021 годах выступал за «Металлург-Серов»).
Михаил Воробьев дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе «Салавата Юлаева» в 2015 году. В 2017 году начал играть за клуб «Филадельфия Флайерз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 2020–2021 годах снова выступал за уфимский клуб, затем перешел в СКА.
Владислав Лукин выступал за «Салават Юлаев» в КХЛ с 2018 года, в конце 2021 года перешел в «Адмирал».
Анвар Сулейманов в 2020–2021 годах выступал за «Металлург-Серов», до этого — за «Салават Юлаев» и связанные с ним клубы «Толпар» и «Торос».
С 29 июня по 1 июля в Ленинский районный суд Уфы поступили три уголовных дела, возбужденных в отношении хоккеистов по статье о даче взятки в крупном размере. С середины июня трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Их адвокаты это не комментировали. В «Салавате Юлаеве» сказали, что не знают о возбужденном деле, и подчеркнули, что Воробьев, Лукин и Сулейманов «на данный момент не являются игроками клуба».
РИА Новости без подробностей пишет, что всех троих подозревают в том, что они дали взятку «для получения отсрочки от армии». При этом источники газеты «Коммерсант-Уфа» утверждают, что, по версии следствия, спортсмены за взятку купили военные билеты. Для этого они передали деньги уфимскому бизнесмену Фариту Самигуллину, которого источники «Коммерсанта» называют «решалой», поскольку он «помогал» получить военные билеты уфимским спортсменам. Самигуллина связывают с «Салаватом Юлаевым»: спортивный телеграм-канал «Мутко против» писал, что компания его жены помогала оформлять документы для легионеров хоккейного клуба.
В апреле 2022 года сотрудники ФСБ задержали Самигуллина у спорткомплекса «Уфа-Арена» за посредничество при покупке военных билетов. Тогда Baza сообщила, что, по версии следствия, его услугами якобы воспользовались не менее восьми человек — футболисты из структур клуба «Уфа» и хоккеисты «Салавата Юлаева». В начале июля спортивный телеграм-канал «Мутко против» без ссылки на источник заявил, что по делу о покупке военных билетов проходит около 20 футболистов и хоккеистов, игравших в Уфе. В Следственном комитете официально сообщили лишь о двух эпизодах, с которыми СМИ связали Самигуллина: в 2019 году он пообещал двум студентам, чьи имена не раскрываются, помочь купить военные билеты за 170 и 175 тысяч рублей.
Фарита Самигуллина арестовали, а после двух месяцев в СИЗО отпустили под домашний арест. Ему предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве в составе организованной группы или в крупном размере. По информации Baza, следователи вышли на хоккеистов Михаила Воробьева, Владислава Лукина и Анвара Сулейманова после того, как изучили телефон Самигуллина — в нем сохранились переписки бизнесмена со спортсменами. По данным источника RT, дела игроков касаются эпизодов, произошедших в 2017–2018 годах.
С «решалой» из Уфы связывают и вратаря Ивана Федотова, которого забрали в армию
Baza и RT утверждают, что услугами Фарита Самигуллина как посредника якобы воспользовался и 25-летний вратарь хоккейной сборной России Иван Федотов. В 2022 году Федотов, который последний год выступал за московский ЦСКА, подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». 1 июля Федотова задержали в Петербурге, заподозрив в уклонении от воинской обязанности. По данным «Матч-ТВ», сейчас спортсмен находится в воинской части в Северодвинске Архангельской области. Ожидается, что 6 августа он примет присягу.
По версии, которую приводят источники Baza, Иван Федотов решил купить военный билет, когда выступал за «Салават Юлаев», и ради этого перевел Самигуллину деньги со своей карты. Телеграм-канал Shot, связанный с Life, утверждает, что это произошло в 2017 году.
Адвокат хоккеиста Алексей Пономарев это отрицает: «Никакого военного билета он не приобретал. Никаких претензий со стороны следственных органов к нему нет». Адвокат отметил, что в 2017 году у Федотова действовала отсрочка от армии, а военного билета не было до отправки в армию.
Источник петербургской «Фонтанки» в башкирском СК сказал, что Федотов не фигурирует в деле Самигуллина: «Может, еще дополнительные эпизоды появятся, пока такой информации нет». RT также сообщает, что против Федотова не возбуждали дело.
У следствия есть вопросы к другим хоккеистам — например, игроку «Миннесоты» Кириллу Капризову
Телеграм-канал Shot также утверждает, что в 2017 году вместе с Иваном Федотовым военный билет купил тогдашний игрок «Салавата» Кирилл Капризов, который сейчас выступает за клуб НХЛ «Миннесота Уайлд». По данным источника Shot, Капризова «разыскивают по делу о покупке военного билета». В базе розыска МВД его имя не упоминается. В конце июня Капризов приехал в Россию, о его задержании не сообщалось.
Отец хоккеиста Олег Капризов заявил «Спорт-Экспрессу», что у его сына нет военного билета: «Кирилл учится сейчас, он ученик». В беседе с Mash он добавил, что, когда Кирилл Капризов играл за «Салават», его документы из института в военкомат передавали через доверенное лицо — Фарита Самигуллина. 7 июля «Матч-ТВ» сообщил, что представители Капризова до конца недели передадут в уфимский военкомат обновленную справку о том, что спортсмен очно учится в РАНХиГС.
Shot также заявил, что у следствия возникли вопросы к 25-летнему нападающему московского ЦСКА Павлу Карнаухову, который, по данным издания, в 2017 году купил через Самигуллина военный билет за 37 тысяч рублей. Также о подозрениях в адрес Карнаухова без подробностей сообщил Mash.
По информации Shot, следствие считает, что Карнаухов, а также Федотов и Капризов через Самигуллина вышли на начальника отделения призыва военного комиссариата по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы Константина Воропаева. Издание утверждает, что Воропаева подозревают в получении взятки в крупном размере. Источники «Коммерсант-Уфа» сказали, что в отношении Воропаева действительно расследуют дело. В военном комиссариате Башкирии отказались от комментариев до конца следствия.
Источник RT в правоохранительных органах утверждает, что Федотов, Капризов и Карнаухов не являются фигурантами уголовного дела о покупке военных билетов. «Доследственных проверок по делам о приобретении военных билетов в отношении перечисленных хоккеистов не проводится», — сказал собеседник телеканала.