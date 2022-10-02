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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 1 октября прокомментировал уход российских войск из Лимана Донецкой области — региона, который Москва пытается аннексировать по итогам «референдумов о присоединении к России».

Вот Россия устроила фарс в Донбассе. Абсолютный фарс, который хотела подать как референдум. Что-то изображали, водили автоматчиков по домам, носили бумажки, пропагандисты это все снимали в той части Донбасса, которую они контролировали.

А сейчас там украинский флаг. За эту неделю украинских флагов в Донбассе стало больше. Еще через неделю станет еще больше. <…> Украинское знамя уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума.

Зеленский также обратил внимание на попытки членов российской элиты найти виновных в отступлении из Лимана.

Они там, кстати, уже начали кусать друг друга: ищут виновных, обвиняют в провалах каких-то генералов… Это первый колокольчик, который следует услышать на всех уровнях российских властей.

Пока вы все не решите проблему с тем одним, кто все это начал, кто начал эту бессмысленную для России войну против Украины, вас будут выбивать по одному, делая козлами отпущения, чтобы не признавать, что эта война является исторической ошибкой для России.

1 октября было подтверждено, что украинские военные вошли в Лиман Донецкой области. Это произошло на следующий день после того, как Владимир Путин подписал в Кремле договоры, предполагающие аннексию оккупированных Россией регионов Украины. После взятия Лимана целью украинских войск может стать территория Луганской области, захваченная Россией весной и летом 2022 года.