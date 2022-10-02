Роскомнадзор заблокировал сервис SoundCloud

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Роскомнадзор заблокировал в России сервис SoundCloud.

Заблокирован был аккаунт , пишет со ссылкой на данные сервиса RKN Dump Check, однако доступ был ограничен ко всему сайту из-за использования протокола HTTPS.

SoundCloud — популярное место публикации независимой музыки, а также подкастов. «Радио Свобода» выкладывает в своем аккаунте подкасты и радиопрограммы.

В России после вторжения в Украину было заблокировано большинство независимых СМИ, крупнейшие зарубежные соцсети, а также ряд сервисов. В частности, в августе были заблокированы Patreon и Grammarly.

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