Конституционный суд РФ одобрил документы о «принятии в состав России» оккупированных украинских территорий

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Конституционный суд РФ одобрил договоры о «принятии в состав Российской Федерации» оккупированных украинских областей, подписанные 30 сентября в Кремле. Сообщение об этом опубликовано на сайте суда.

2 октября 2022 года Конституционный Суд признал соответствующими Конституции РФ международные договора о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

В задачи КС входило проверить конституционность этих договоров. Эта проверка — один из шагов в процедуре формальной аннексии украинских территорий России. Далее «присоединение к России» должны одобрить обе палаты парламента и окончательно заверить Владимир Путин.