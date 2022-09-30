Путин подписал договор о «вступлении в состав России» оккупированных областей Украины и самопровозглашенных республик Донбасса
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Президент РФ Владимир Путин и главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей подписали в Кремле договоры о «вступлении в состав России». Подписи под документами также поставили Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно.
Перед непосредственно церемонией подписания Путин произнес речь, в которой, в частности, заявил, что оккупированные территории «возвращаются домой», напомнил, что США дважды применяли ядерное оружие и вновь обвинил страны Запада в попытках установить мировой порядок, который выгоден только им.
Речь Путина транслировали российские телеканалы в прямом эфире. Зал, в котором собрались депутаты обеих палат парламента, главы регионов, члены правительства и администрации президента, несколько раз встречал слова Путина бурными аплодисментами.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, как пишут РИА Новости, во время выступления Путина заплакал.