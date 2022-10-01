Китай предупредил о резком росте мировых цен на энергоносители из-за выведенного из строя «Северного потока»

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Выход из строя газопроводов «Северный поток -1» и «Северный поток — 2» может привести к «потрясениям на мировом рынке энергоносителей», заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан.

Утечка на «Северном потоке» усугубит не только дефицит энергоресурсов в странах Европы, но и, вероятно, приведет к стремительному росту цен на энергоносители, который затронет потребителей во всем мире, особенно в развивающихся странах, сказал Гэн Шуан, выступая на специальном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном утечкам на «Северном потоке».

В ночь на 26 сентября в Балтийском море произошли утечки на обеих нитках «Северного потока — 1» и на одной из ниток «Северного потока — 2»; позже на «Северном потоке — 2» обнаружили еще одну утечку. Власти Швеции заявили, что трубопроводы повредили из-за взрывов. Власти Германии, по неофициальным данным, считают, что газопроводы уничтожены навсегда, рассматривая в качестве версий причастность к подрыву «Северного потока» как Украины или проукраинских сил, так и самой России. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября в выступлении, посвященном аннексии оккупированных украинских территорий, обвинил «англосаксов» в организации взрывов на газопроводах «Северного потока».

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