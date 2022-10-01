Институт изучения войны: ВСУ могут взять Лиман в ближайшие трое суток

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Американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневном обзоре войны в Украине пишет, что украинские военные могут завершить окружение российской группировки под Лиманом (Донецкая область) или взять город под свой контроль в ближайшие 72 часа.

Войска РФ, сообщается в обзоре, 30 сентября продолжали отступать с позиций вокруг Лимана, а ВСУ продолжали окружать российскую группировку в этом районе. Представители самопровозглашенной ДНР и российские «военкоры» утверждают, что российские войска все еще контролируют Лиман, но отступили со своих позиций в Дробышево (примерно в 6 километров к северо-западу от Лимана) и Ямполе (примерно в 13 километров к юго-востоку от Лимана).

Украинская артиллерия, по поступающим данным, продолжает перекрывать единственный оставшийся путь отхода российских войск на дороге Кременная-Торское. Также сообщается, что на шоссе Сватово-Торское к северо-востоку от Лимана действуют украинские разведывательно-диверсионные группы.

Российское командование перебрасывает в район Лимана подкрепление, в том числе призванных в армию в рамках мобилизации, которые, как отмечается, едва ли успели пройти обучение и имеют боевой опыт.

Украинская служба опубликовала видеозапись обращения, в котором украинские военные призывают российские войска, находящиеся под Лиманом, сдаться. «Помните: своей власти вы не нужны. Для них вы пушечное мясо. Вы нужны своим близким дома», — говорится в обращении.

Институт изучения войны днем ранее сообщал, ссылаясь на российских «военкоров», что ВСУ завершили окружение российской группировки под Лиманом. Однако эта информация не подтвердилась, кольцо окружения сжимается, но, по состоянию на утро 1 октября, не замкнулось.

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