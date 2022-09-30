В Махачкале задержали журналиста Владимира Севриновского. Он работал там по заданию «Медузы»

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В Махачкале задержали журналиста Владимира Севриновского, сообщает издание «Новое дело».

Севриновского доставили в отдел полиции по Советскому району Махачкалы, откуда он смог позвонить адвокату и сообщить, что нуждается в юридической помощи. После этого связь прервалась; что вменяют журналисту, пока неясно.

Севриновский работал в Махачкале по редакционному заданию «Медузы».

В Дагестане в последние дни проходят стихийные акции протеста против мобилизации. На них задерживают сотни человек, в том числе журналистов.