Глава СВР заявил о «западном следе» в теракте на «Северном потоке». Его слова обрушили акции «Газпрома» и индекс Московской биржи

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что у России есть материалы, которые указывают «на западный след в организации и осуществлении террористических актов» на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». По словам Нарышкина, страны Запада «делают все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта».

После того, как главу СВР процитировали информационные агентства, акции «Газпрома», который является совладельцем «Северного потока», на Московской бирже рухнули почти на 20% к уровню закрытия предыдущих торгов — с 235,5 до 189,4 рубля. Вслед за ними снизились котировки и других ценных бумаг, а индекс МосБиржи опустился ниже 1900 пунктов.

Падение котировок было кратковременным. К 12:05 мск индекс МосБиржи вырос до 1946,08 пункта, но все равно оставался ниже уровня закрытия предыдущей сессии на 0,4%.

Акции «Газпрома», который должен 30 сентября объявить решение по выплате промежуточных дивидендов, также отыграли почти все потери, к 11:55 мск ценные бумаги компании торговались по 221,4 рубля, что всего на 2,23% меньше уровня закрытия торгов в четверг.

Обновление: Акции «Газпрома», по состоянию на 14:00 мск, на Московской бирже стоили на 3,3% ниже уровня закрытия предыдущего дня несмотря на то, что компания объявила о выплате рекордных в своей истории промежуточных дивидендов — в размере 51,03 рубля на акцию. Суммарно на дивиденды по итогам первых шести месяцев 2022 года «Газпром» направит 1,208 триллиона рублей, более половины этой суммы получит бюджет.

Также на Московской бирже после открытия торгов снижаются курсы евро и доллара к рублю. Евро, по состоянию на 11:55 мск, стоит 52,67 рубля (-2,79 рубля), а доллара США — 55,57 рубля (-1,63 рубля).

В ночь на 26 сентября в Балтийском море на одной из ниток магистрали «Северный поток — 2», а также на обеих нитках «Северного потока — 1» произошли утечки. Позже на «Северном потоке — 2» выявили еще одну утечку.

Власти Швеции заявили, что трубопроводы повредили из-за взрывов. По одной из версий, взрывчатку на глубине 70-80 метров могли заложить водолазы. Власти Германии считают, что «Северный поток — 1» и одна из двух ниток «Северного потока — 2» уничтожены навсегда. В ходе расследования произошедшего, по данным Der Tagesspiegel, рассматриваются как версия причастности к диверсии как Украины или поддерживающих ее сил, так и самой России. ФСБ России также занялась расследованием, возбуждено дело о международном терроризме.

«Северный поток» выведен из строя — и, похоже, навсегда. Кто это сделал? И зачем? Слушайте подкаст «Медузы» «Что случилось»

Все эпизоды «Северный поток» выведен из строя — и, похоже, навсегда. Кто это сделал? И зачем? 00:00 33:55