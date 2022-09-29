Жена муфтия Дагестана попросила Путина не призывать в армию жителей республики в течение полугода

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Жена и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Взывая к «мудрости и бесценному опыту» президента, она попросила дать жителям Дагестана на полгода отсрочку от мобилизации и других призывов.

«Я и мой народ хотели бы предложить вам, с учетом того, что из трехмиллионного населения [Дагестана] уже находятся на передовой более трех тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов», — заявила Айна Гамзатова.

Она считает, что в течение шести месяцев регион сможет «профессионально подготовить дагестанских ребят». Сейчас, по ее словам, от Дагестана на войну «едет абсолютно неподготовленная молодежь, которая не знает ни технику ведения боя, не знакома ни с каким видом оружия вообще».

Гамзатова также упомянула, что глава Чечни Рамзан Кадыров «грамотно и верно подготовил за многие годы бойцов в своей республике». Ранее Кадыров заявил, что в Чечне не будут проводить мобилизацию, потому что республика «перевыполнила план на 254%»

Исходя из объявленных цифр — 300 тысяч — и из количества субъектов Российской Федерации, Дагестан, так же как и Чечня, выполнил план по мобилизации.

Жена муфтия Дагестана выразила надежду, что Путин примет «мудрое, верное и волевое решение», и отметила, что любое решение президента «для нас является законом и гарантом справедливого исхода из возникшей ситуации».

В Кремле сказали РИА Новости, что еще не видели обращение.

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После начала мобилизации в Дагестане возникли стихийные массовые протесты против призыва. На крупной акции в Махачкале 25 сентября задержали больше 100 человек.

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