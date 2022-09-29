Володин считает, что стоящим на воинском учете запрещается уезжать из РФ. Минобороны объясняло, что мобилизация не предусматривает «ограничений на передвижение»

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россиянам, стоящим на воинском учете, в период мобилизации запрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. Об этом он написал в своем телеграм-канале, комментируя ход мобилизации в стране.

Володин отметил, что один из частых вопросов, возникающих после объявления мобилизации, касается выезда граждан, состоящих на воинском учете, за пределы РФ. По словам думского спикера, на информационных ресурсах «по этому поводу даются разъяснения, зачастую противоречащие друг другу».

«Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», — написал Володин.

После объявления мобилизации в России появились сообщения, что мужчин, подпадающих под призыв, пограничники не выпускают из страны, объясняя это законом о мобилизации.

В свою очередь Минобороны РФ разъясняло, что мобилизация не предусматривает ограничений на передвижение для граждан страны. На запущенном правительством портале «Объясняем.рф» в ответ на вопрос, могут ли мужчины призывного возраста выезжать за пределы региона проживания и за границу, также отмечали, что в условиях «частичной мобилизации» ограничений на перемещения нет.

Как ранее писала «Медуза», в соответствии со статьей 21 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» резервистам действительно могут закрыть выезд из России, но только после получения повестки.

Юристы также считают, что ограничение выезда за границу в период мобилизации законом не предусмотрено. Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков опубликовал разбор законодательных норм, касающихся мобилизации и ограничения передвижений граждан, в том числе статью, на которую ссылается Володин. Он пришел к выводу, что право россиянина на выезд может быть ограничено только в случаях, предусмотренных статьей 15 закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В частности, этот документ предусматривает запрет на выезд тех, кого уже призвали на военную службу. Как отмечал Чиков, решение о призыве может быть принято после медицинского освидетельствования в военкомате.