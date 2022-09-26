Минобороны РФ заявило, что мобилизация не предусматривает «ограничений на передвижение граждан». Но пограничники уже начали отказывать россиянам в выезде

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Объявленная властями РФ мобилизация не предусматривает ограничений на передвижение для граждан страны. Об этом заявило министерство обороны.

«Минобороны России разъясняет: в условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства.

Идет ли речь в заявлении Минобороны только о перемещениях между регионами или же и о поездках за границу, неясно. Ведомство не давало расширенных комментариев по этому поводу.

С 25 сентября начали появляться отдельные сообщения о том, что мужчин призывного возраста не пропускают за границу. Свои действия пограничники объясняют законом о мобилизации. Юристы считают такие действия неправомерными.

26 сентября стало известно, что пограничники в аэропортах получили списки людей, которые подлежат мобилизации и которым выписали повестки или мобилизационные предписания. Для пересечения границы у таких граждан требуют справки от военкомата.