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Администрация Работкинского аграрного колледжа в поселке Волжский Нижегородской области провела антитеррористические учения, не предупредив учащихся. Об этом сообщает NN.ru со ссылкой на переписку студентов, решивших, что в колледже произошел настоящий теракт.

Утром 29 сентября преподаватели заперли учащихся в кабинетах, после чего те начали писать друзьям, что у них в колледже произошел теракт. Через несколько минут студентам объявили, что в учебном заведении проходят учения.

Информацию об учениях, о которых не оповестили учащихся, подтвердила администрация колледжа.

«Во время учебы прозвучал условный сигнал, после которого все преподаватели предприняли меры защиты: они заперли учащихся по кабинетам, сказали всем соблюдать тишину. Спустя десять минут по колледжу прозвучал условный сигнал, говорящий о том, что террористическая угроза миновала. После этого все вышли на улицу, мы пересчитали всех и вернулись к занятиям», — рассказал NN.ru заместитель директора по учебной работе Владимир Распопов.

По его словам, преподавателей и сотрудников колледжа заранее проинструктировали, как вести себя при теракте, и те правильно отреагировали на сигнал тревоги. «Помещения где-то закрыли на внутренние замки или щеколды, где они есть, в других случаях — воспользовались подручными предметами: стульями, столами, швабрами», — объяснил замдиректора.

Администрация колледжа заявила, что провела учения «без указаний правоохранительных органов» из-за недавней стрельбы в школе Ижевска.

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26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Еще 23 ребенка и двое взрослых получили ранения. Нападавший — бывший выпускник школы 34-летний Артем Казанцев — покончил с собой.