СМИ сообщили о планах Евросоюза закрыть россиянам доступ к криптовалютным сервисам

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Евросоюз планирует закрыть для россиян доступ к инвестициям в криптовалюту, пишут CoinDesk и Bloomberg со ссылкой на источники.

Такая мера предложена в рамках нового, восьмого с начала войны, пакета санкций против России, который примут в ответ на «референдумы» на оккупированных украинских территориях.

Весной, в рамках пятого пакета санкций, ЕС запретил обслуживать криптовалютные активы россиян на сумму более 10 тысяч евро. Этому ограничению подчинилась, в частности, крупнейшая в мире криптобиржа Binance.

Теперь порог в 10 тысяч евро будет снижен до нуля. Потенциально это означает, что россияне не смогут хранить какие-либо активы в криптокошельках ЕС, рассказал источник CoinDesk.

Собеседник Bloomberg заявил, что работающим в ЕС компаниям запретят предоставлять криптовалютные кошельки, учетные записи или услуги по хранению криптовалюты для граждан РФ и зарегистрированных в России организаций.

В России спрос на криптовалюту, прежде всего , увеличился после начала войны и объявления мобилизации. В условиях санкций криптовалюту используют как один из способов для вывода средств за рубеж.

Еврокомиссия предложила новый, восьмой пакет санкций против России 28 сентября. Он предусматривает, в частности, введение потолка цен на российскую нефть, а также новые ограничения на экспорт товаров в РФ и импорт товаров оттуда. Кроме того, запланировано расширение санкций против российских граждан. По информации Politico, в санкционный список попадут в том числе лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и философ Александр Дугин.

Инструкция «Медузы» про криптовалюты

Хочу сохранить деньги. Криптовалюта подойдет? А купить на нее что-то можно? Очень подробный разбор «Медузы» 20 карточек