СМИ сообщили о планах Евросоюза закрыть россиянам доступ к криптовалютным сервисам
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Евросоюз планирует закрыть для россиян доступ к инвестициям в криптовалюту, пишут CoinDesk и Bloomberg со ссылкой на источники.
Такая мера предложена в рамках нового, восьмого с начала войны, пакета санкций против России, который примут в ответ на «референдумы» на оккупированных украинских территориях.
Весной, в рамках пятого пакета санкций, ЕС запретил обслуживать криптовалютные активы россиян на сумму более 10 тысяч евро. Этому ограничению подчинилась, в частности, крупнейшая в мире криптобиржа Binance.
Теперь порог в 10 тысяч евро будет снижен до нуля. Потенциально это означает, что россияне не смогут хранить какие-либо активы в криптокошельках ЕС, рассказал источник CoinDesk.
Собеседник Bloomberg заявил, что работающим в ЕС компаниям запретят предоставлять криптовалютные кошельки, учетные записи или услуги по хранению криптовалюты для граждан РФ и зарегистрированных в России организаций.
В России спрос на криптовалюту, прежде всего стейблкоины, увеличился после начала войны и объявления мобилизации. В условиях санкций криптовалюту используют как один из способов для вывода средств за рубеж.
Еврокомиссия предложила новый, восьмой пакет санкций против России 28 сентября. Он предусматривает, в частности, введение потолка цен на российскую нефть, а также новые ограничения на экспорт товаров в РФ и импорт товаров оттуда. Кроме того, запланировано расширение санкций против российских граждан. По информации Politico, в санкционный список попадут в том числе лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и философ Александр Дугин.