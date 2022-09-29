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Финляндия перестанет пускать туристов из России с полуночи 30 сентября. Эту информацию, ранее появившуюся в финских СМИ, подтвердил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Чиновник отметил, что россияне с туристическими шенгенскими визами все еще смогут въехать в Финляндию при наличии веских причин — например, для посещения живущих в стране родственников, а также работы или учебы.

С 19 сентября границы для российских туристов закрыли страны Балтии, а также Польша. Таким образом, после закрытия финской границы россияне с шенгенскими туристическими визами свободно смогут попасть в Шенгенскую зону по суше только через КПП Борисоглебск на границе Мурманской области и Норвегии.

После объявления мобилизации в России многие люди, опасающиеся призыва, уезжали из страны в Финляндию. Ежедневно границу проходили около 7-8 тысяч россиян. Власти РФ открыли мобильный военкомат в наиболее популярном погранпункте Торфяновка.