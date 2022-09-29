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Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал инциденты, произошедшие на газопроводах системы «Северный поток». Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин затронул эту тему во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути — акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“. Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН», — сказано в сообщении администрации президента РФ.

В ночь на 26 сентября в Балтийском море на одной из ниток магистрали «Северный поток — 2», а также на обеих нитках «Северного потока — 1» произошли утечки. Позже на «Северном потоке — 2» выявили еще одну утечку. Власти Швеции заявили, что трубопроводы повредили из-за взрывов. По одной из версий, взрывчатку на глубине 70-80 метров могли заложить водолазы.

Власти Германии, по данным Der Tagesspiegel, считают, что «Северный поток — 1» и одна из двух ниток «Северного потока — 2» уничтожены навсегда. ФСБ России после случившегося возбудила уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».

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