США усилили наблюдение за ядерным оружием России. Вашингтон опасается, что признаки подготовки к ядерному удару могут выявить слишком поздно

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Разведывательные службы США и их союзников усилили наблюдение за Россией, чтобы отследить подготовку к возможному ядерному удару по территории Украины. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на слова пяти бывших и нынешних американских чиновников.

Собеседники издания предупредили, что первые признаки подготовки к ядерному удару могут выявить слишком поздно, поскольку у России есть тактическое ядерное оружие, которое меньше, чем межконтинентальные баллистические ракеты.

«Мы наблюдаем за этим более пристально», — сказал один из чиновников правительства США, у которого есть доступ к разведданным о ядерных силах России. Наблюдение ведут в воздухе, космосе и киберпространстве.

США и их союзники используют коммерческие спутники для анализа российских подразделений на земле. На прошлой неделе разведывательные самолеты США неоднократно видели над Калининградской областью, где находятся российские системы вооружения двойного назначения и гиперзвуковые ракеты.

После российского вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин, представители власти и пропагандисты неоднократно намекали, что Россия может применить ядерное оружие. 21 сентября Путин в обращении о начале мобилизации заявил, что власти России для защиты своей территории готовы использовать «все имеющиеся в нашем распоряжении средства». Путин подчеркнул, что «это не блеф».

27 сентября в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины завершилось голосование на «референдумах о присоединении к России». Большинство проголосовавших якобы поддержали «присоединение». 22 сентября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что когда эти территории «будут приняты в Россию», их станут защищать Вооруженные силы РФ, в том числе армия сможет использовать «любое российское оружие, включая стратегическое ядерное».

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