Politico: в восьмой пакет санкций ЕС включат певца Расторгуева и философа Дугина

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В рамках восьмого пакета санкций против России, анонсированного Евросоюзом 28 сентября, запланировано введение персональных ограничений против 30 новых физических лиц и восьми компаний.

Среди них — лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, философ Александр Дугин, президент концерна «Калашников» Алан Лушников, а также люди, причастные к организации «референдумов о присоединении к России» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупированных Херсонской и Запорожской областях. Об этом пишет Politico, ссылаясь на проект документа.

Кроме того, Евросоюз планирует запретить экспорт в Россию полупроводников, авиационных деталей и некоторых химических веществ.

Также ЕС откажется от импорта из России косметики, средств для макияжа, бритвенных принадлежностей, дезодорантов, мыла, зубной нити и туалетной бумаги.

В рамках новых санкций европейские компании не смогут оказывать россиянам архитектурные и инженерные услуги, а также давать юридические и IT-консультации.

Восьмой пакет санкций против России анонсировала 28 сентября на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен. Среди прочего она заявила, что новые санкции предполагают разработку юридической базы для введения потолка цен на российскую нефть.

Страны «Большой семерки» объявили в начале сентября о решении ввести потолок цен на российскую нефть. Он начнет действовать с 5 декабря — одновременно с вступлением в силу эмбарго ЕС на импорт российской нефти морским путем.