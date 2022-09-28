ЕС анонсировал новые санкции против России, в том числе введение потолка цен на российскую нефть

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Власти Евросоюза предложили новый пакет санкций против России.

«Россия вывела вторжение в Украину на новый уровень. И мы полны решимости заставить Кремль заплатить цену за эту дальнейшую эскалацию», — заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен

По ее словам, в рамках очередного пакета предлагается:

продолжить ограничивать торговлю, запретив импорт российских продуктов на семь миллиардов евро;

расширить список запрещенных к поставке в РФ товаров в сфере авиационных и электронных компонентов, химических веществ;

запретить гражданам ЕС входить в состав органов управления российских госкомпаний;

разработать юридическую базу для введения потолка цен на российскую нефть.

Главные новости дня

Война Двести семнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Главные новости дня

Война Двести семнадцатый день. Онлайн «Медузы»