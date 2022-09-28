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ЕС анонсировал новые санкции против России, в том числе введение потолка цен на российскую нефть

Источник: Урсула Фон Дер Ляйен

Власти Евросоюза предложили новый пакет санкций против России. 

«Россия вывела вторжение в Украину на новый уровень. И мы полны решимости заставить Кремль заплатить цену за эту дальнейшую эскалацию», — заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен

По ее словам, в рамках очередного пакета предлагается:

  • продолжить ограничивать торговлю, запретив импорт российских продуктов на семь миллиардов евро;
  • расширить список запрещенных к поставке в РФ товаров в сфере авиационных и электронных компонентов, химических веществ;
  • запретить гражданам ЕС входить в состав органов управления российских госкомпаний;
  • разработать юридическую базу для введения потолка цен на российскую нефть.
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