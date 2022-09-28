Латвия объявила режим ЧС на границе с Россией

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Власти Латвии объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в приграничных с Россией регионах страны. Об этом 27 сентября сообщается на сайте правительства Латвии.

Режим ЧС будет действовать в Алуксненском, Балвском и Лудзенском районах на протяжении трех месяцев. Также он распространяется на аэропорты и морские и железнодорожные пункты пересечения границы.

Введение режима ЧС объясняется риском роста нелегальных мигрантов на границе, так как «количество граждан России, желающих покинуть свою страну, значительно увеличилось».

После начала мобилизации в РФ количество россиян, пересекающих границу страны с государствами Евросоюза увеличилось на 30%. Большинство из них въезжают в ЕС через Финляндию и Эстонию.