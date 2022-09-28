Глава самопровозглашенной ДНР пообещал «новый этап ведения боевых действий» после «вхождения в состав России»
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Денис Пушилин, возглавляющий самопровозглашенную Донецкую народную республику, заявил, что после того, как ДНР по итогам «референдума» войдет в состав России, начнется «новый этап ведения боевых действий».
«Вся территория Донецкой народной республики в конституционных границах будет освобождена», — цитирует Пушилина ТАСС.
По состоянию на конец сентября, Украина контролирует около 40% Донецкой области. Власти РФ еще в апреле называли «освобождение» Донецкой области главной целью второго этапа военной операции в Украине.
Соответствующее заявление глава ДНР сделал после того, как ЦИК самопровозглашенной республики передал ему итоговый протокол результатов «референдума», согласно которому большинство участников голосования якобы поддержали вхождение в состав РФ.
Теперь Пушилин отправится в Москву для завершения «юридической процедуры». С этой же целью, как сообщается, в Москву в ближайшее время приедет и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Предполагается, что президент РФ Владимир Путин объявит об аннексии ЛНР, ДНР и оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей 30 сентября, когда, по неподтвержденным пока официально данным, он выступит с обращением к Федеральному собранию. Законы «о присоединении» Совет Федерации может одобрить на заседании 4 октября. Собирать по этому поводу внеплановое заседание, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, не планируется.