Главы самопровозглашенной ЛНР и оккупационной администрации Херсонской области обратились к Путину с просьбой о принятии в состав России

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Обновление: С просьбой о «вхождении в состав России» к Путину обратился глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, сообщает РИА Новости.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обратился к президенту РФ «с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав РФ на правах субъекта».

Об этом, сообщает ТАСС, Пасечник заявил в специально записанном телеобращении, в ходе которого, в частности, сказал, что в ЛНР «осознают историческую, культурную и духовную связь с многонациональным народом РФ».

По неподтвержденным официально данным, президент РФ Владимир Путин может объявить о присоединении ЛНР, ДНР и оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.

Предполагается, что обе палаты парламента после этого одобрят соответствующие законы, подписанные Путиным. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, сообщает «Интерфакс», что нижняя палата российского парламента соберется 3 октября на внеплановое заседание, не уточнив, с чем именно связано такое решение.

Верхняя палата Совет Федерации российского парламента может одобрить аннексию на заседании 4 октября. Собирать по этому поводу внеплановое заседание, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, не планируется.

Ранее 28 сентября глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что отправляется в Москву для завершения «юридической процедуры вступления в РФ». О поездке в Россию с той же целью сообщал и глава ЛНР.

27 сентября было объявлено, что на «референдумах», прошедших в ЛНР, ДНР и оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, большинство проголосовавших якобы поддержали присоединение к России.

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