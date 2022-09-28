Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата

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Российский футболист, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата. Об этом РИА Новости сообщил отец футболиста Ринат Билялетдинов.

Динияр действительно получил повестку. Он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то нестыковка. Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано. Всякое может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону.

Сам Динияр Билялетдинов пока не давал никаких комментариев.

Помимо него, повестку получил 48-летний бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Сергей Гришин. «Повестку обнаружил в почтовом ящике в первые дни после объявления „частичной мобилизации“. Мне в повестке было предписано явиться в 9 утра. Я обнаружил ее только в 13 часов. Не знаю, что должен дальше делать. Скрыться и уехать куда-то или наоборот собраться и прийти в военкомат? Жду дальше», — цитирует газета «Известия» слова футболиста.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в армию планируют призвать до 300 тысяч человек. По данным «Медузы», в рамках «частичной мобилизации» в России могут призвать более миллиона человек.

Билялетдинов забил шесть мячей в 46 матчах за сборную России в 2005–2012 годах, в составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Полузащитник играл за «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Торпедо», «Анжи» и «Рубин». Сейчас Билялетдинов является тренером клуба второй лиги «Родина-2».

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