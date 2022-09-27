Минцифры назвало специальности, которые могут обеспечить сотрудникам сферы IT, связи и медиа отсрочку от мобилизации

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Министерство связи и цифрового развития обнародовало перечень (.pdf) специальностей, «подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи». Документ опубликован в официальном телеграм-канале ведомства.

В перечень вошли 195 специальностей. Среди них — математика, физика, ядерная энергетика и теплофизика, астрономия, химия, машиностроение, лингвистика, журналистика, архитектура, дизайн и другие.

Минцифры отметило, что «IT и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей».

Министерство также подчеркнуло: «Не забываем, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции».

23 сентября Минобороны заявило, что сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков не будут призывать в рамках мобилизации (если их компания отвечает определенным требованиям). Минцифры в свою очередь заявило, что речь идет лишь об отсрочке от призыва.

Несмотря на разъяснения министерств, в военкоматах все равно были попытки забрать на фронт IT-специалистов.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев призвал ужесточить условия призыва IT-специалистов. По его мнению, «бронь» должна распространяться лишь на тех из них, кто «работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний».

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