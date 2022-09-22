В Москве мобилизовали не служившего айтишника из Сбербанка. После резонанса в соцсетях военкомат изменил решение

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Военкомат Савеловского района Москвы мобилизовал на войну в Украине 32-летнего IT-специалиста Сбербанка Виктора Бугреева, который ранее не служил в армии. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости», опубликовавший видео с айтишником.

Тот рассказал, что получил повестку 21 сентября и уже на следующий день его пообещали отправить на военную подготовку в Подмосковье, а затем в Украину.

При этом Бугреев заявил, что никогда не проходил воинскую службу, не имеет военной специальности и не заканчивал военной кафедры.

Спустя два часа телеграм-канал сообщил, что военкомат перенес решение о мобилизации айтишника Сбера из-за резонанса, который возник в соцсетях вокруг этого случая.

Супруга Виктора Бугреева заявила, что ее мужа отпустили и назначили еще один визит в военкомат на 23 сентября для сверки документов. «Сказали, что будут искать для него место айтишника в московской теробороне», — добавила она.

21 сентября Владимир Путин объявил в России «частичную мобилизацию». По планам, озвученным в Минобороны РФ, на войну в Украину отправят 300 тысяч резервистов. Глава ведомства Сергей Шойгу утверждает, что призыву будут подлежать только те, кто уже отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. В указе президента о мобилизации есть седьмой, закрытый пункт «для служебного пользования». По сведениям СМИ, в нем говорится, что в армию могут быть призваны до миллиона человек. В Кремле это отрицают.

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