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В Санкт-Петербурге суд приговорил к трем годам и 8 месяцам колонии 23-летнего Егора Скороходова (по паспорту — Игоря Мальцева), который обвинялся в хулиганстве по мотивам ненависти из-за сожжения чучела в камуфляже.

Об этом сообщает пресс-служба городских судов.

Акция прошла на Масленицу 6 марта на льду Малой Невы. На голове чучела было написано «Заберите»; движение «Весна», распространившее видео акции, интерпретировало это как требование «забрать солдат и тела обратно в Россию».

В акции также участвовала знакомая Егор Скороходова Софья Семенова. В марте суд назначил ей запрет определенных действий, после чего она покинула Россию.

Егор Скороходов не отрицал участие в акции, но отверг обвинение в хулиганстве по мотиву ненависти. По его словам, целью акции было выступить против войны. Он также заявил, что на его пацифистские взгляды повлияли «знакомство с афганцами, у которых оторваны конечности и которые играют музыку на остановках, чтобы получить милостыню», и знакомство с отцом, у которого было ПТСР после войны в Чечне.

«О ненависти к военнослужащим РФ не было и речи, единственный посыл, который был вложен в акцию — прощание с войной, милитаризмом, с пережитком прошлого, который нам совсем не нужен в XXI веке», — цитировали Скороходова его сторонники.

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